Дзюдоїстка Білодід зачарувала новим стильним образом, який підкреслює її спортивну фігуру

Українська дзюдоїстка Дарія Білодід опублікувала нове фото на своїй сторінці в Інстаграм, там українська спортсменка позує у стильному одязі, який підкреслює її атлетичну фігуру.

Дарія Білодід часто ділиться зі своїми фоловерами новими фотографіями та відео.

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Цього разу дзюдоїстка виклала світлину, де вона позує у плетеному кріслі на фоні водойми. На фото Дарія – у стильному пастельному блакитному костюмі, який підкреслює її атлетичну фігуру. Завдяки короткому топу, дзюдоїстка вкотре змогла "похизуватися" своїм накачаним пресом та підтягнутими руками.

Допис спортсменка підписала як завжди – мотивуюче.

Ти повинен усвідомити, що люди мають право мислити не так, як мислиш ти, і не робити того, чого ти від них очікуєш. Вони, ймовірно, люблять тебе, але їх любов може проявлятися не так, як ти хочеш,

– підписала фото Дарія.

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