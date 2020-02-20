Дзюдоїстка Білодід засвітила міцний прес: яскраві фото
Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід вразила новим фото в мережі.
На світлині з відпочинку спортсменка позує на фоні яскравого краєвиду.
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Дзюдоїстка одягнула короткі шорти і білий топ, які підкреслюють її засмагу і підтягнуту фігуру, зокрема – накачаний прес.
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