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Дзюдоїстка Білодід засвітила міцний прес: яскраві фото

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Дарія Білодід / instagram.com

Відома в усьому світі українська дзюдоїстка Дарія Білодід вразила новим фото в мережі.

На світлині з відпочинку спортсменка позує на фоні яскравого краєвиду.

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Дзюдоїстка одягнула короткі шорти і білий топ, які підкреслюють її засмагу і підтягнуту фігуру, зокрема – накачаний прес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sun therapy‍♀️️

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Автор: Катерина Козачинська
Теги: Новини Спорту Спорт Дзюдо Дарія Білодід
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