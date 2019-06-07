Еден Азар перейшов у "Реал": офіційно

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Еден Азар перейшов у "Реал": офіційно

Мадридський "Реал" офіційно оголосив про підписання контракту із бельгійським півзахисником Еденом Азаром.

Як йдеться на сайті "Реалу", контракт з 28-річним гравцем підписано на 5 років — до 30 червня 2024 року.

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Однак на сайті немає інформації, скільки мадридський клуб заплатив за гравця лондонському "Челсі". За даними ЗМІ, ця сума могла досягти і 130 мільйонів фунтів, а також бонуси.

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Теги: Спорт Новини Спорту Трансфери Реал Челсі Футбол
Джерело: 24 канал
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