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Помер мотогонщик Едвін Стравер, який потрапив в аварію на "Дакарі"

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Едвін Стравер помер / motorsport.com

Голландський мотогонщик Едвін Стравер помер від отриманих травм на перегонах "Дакар". Йому було 48 років.

Що відомо про аварію Едвіна Стравера

Нагадаємо, інцидент трапився на 11-му етапі ралі-рейду 16 січня. Стравер не впорався з керуванням та впав з дюни.

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Він був евакуйований за допомогою вертольота в лікарню, де у нього діагностували перелом шийного хребця. Крім того, у Стравера на 10 хвилин зупинилося серце. Лікарям, які прибули на місце аварії, вдалося запустити серце і гонщик в критичному стані був доставлений в лікарню в Ер-Ріяді.

Від чого помер мотогонщик

22 січня його перевезли з лікарні в Ер-Ріяді в Голландію. Та внаслідок аварії і зупинки серця, мозок гонщика був занадто сильно пошкоджений. Тож за згодою з родичами, лікарі прийняли рішення відключити апарат штучного дихання. 24 січня Едвін Стравер помер.

Стравер тричі виступив на "Дакарі" в особливій категорії, коли мотоциклісти їдуть без допомоги механіків. У 2019 він здобув тут перемогу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Втрати
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