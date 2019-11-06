Ефектні удари Світоліної потрапили в топ-8 найкращих на WTA Finals: відео

Жіноча тенісна асоціація (WTA) підвела підсумки виступів спортсменок на WTA Finals-2019 у Шеньчжені, за результатами яких два удари у виконанні українки Еліни Світоліної потрапили до вісімки найкращих.

WTA включила в Топ-8 "hot shots" на Підсумковому турнірі два удари українки в стартовому матчі проти Кароліни Плішкова і в другому матчі групи проти Сімони Халеп.

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Дивіться відео топ-8 найкращих ударів на WTA Finals

Світоліна поступилася у фіналі підсумкового турніру WTA першій ракетці світу Ешлі Барті та не змогла захистити свій титул, який виграла торік. Загалом у 2019 році Світоліна не виграла жодного титулу.

Вихід у фінал турніру дозволив українці піднятися на дві позиції та посісти шосте місце в рейтингу WTA.