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Ефектний данк українця Леня потрапив у топ-10 моментів НБА: відео

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Олексій Лень / Getty Images

Українець Олексій Лень провів вдалий матч за "Сакраменто" у матчі НБА. А ефектний данк українця потрапив до підбірки з 10 найкращих моментів ігрового дня.

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Момент з Ленем посів четверте місце. Українець отримав пас від Бадді Хілда та пробив з опором Троя Брауна.

Дивіться відео топ-10 моментів НБА (Момент з Олексієм Ленем – з 01:25)

Сам матч закінчився перемогою "Сакраменто" над "Вашингтоном" 133:126. Лень провів трохи більше, як 14 хвилин на паркеті. За цей час він заробив 12 очок та зробив 6 підбирань. Його РЕ склала +6.

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Олексій Лень Новини Спорту Спорт Баскетбол
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