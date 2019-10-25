Ефектний данк українця потрапив у топ-5 моментів туру Кубка Європи FIBA: відео

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Іссуф Санон
Іссуф Санон / БК "Дніпро"

Захисник "Дніпра" та збірної України Іссуф Санон відзначився ефектним данком в матчі першого туру групового раунду Кубка Європи FIBA проти "Київ-Баскета".

Кросовер, прохід та ефектні два очки від захисника потрапили до топ-5 моментів стартового туру.

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Відео топ-5 моментів ігрового дня в Кубку Європи FIBA

Нагадаємо, два українські клуби потрапили в одну групу, і в першому турі у Києві зіграли один проти одного. У цьому матчі перемогу здобув "Київ-Баскет".

"Дніпро" свій матч другого туру зіграє 30 жовтня на виїзді проти "Цмокі-Мінська", після чого 6 листопада також на майданчику суперника зіграє проти болгарського "Лєвскі". "Київ-Баскет" 30 жовтня на виїзді зіграє проти "Лєвскі", а 5 листопада у київському Палаці спорту прийматиме "Цмокі-Мінськ".

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Теги: Спорт Баскетбол БК Дніпро Новини Спорту
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