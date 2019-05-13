Ефектний удар українки Козлової визнаний найкращим на турнірі в Мадриді: відео

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Катерина Козлова
Катерина Козлова / Фото з відкритих джерел

Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила десятку найкращих ударів тенісисток на турнірі серії Premier Mandatory в Мадриді

Українська тенісистка Катерина Козлова виконала найкращий удар на цьому турнірі. Сталося це в матчі проти минулорічної чемпіонки турніру Кароліни Плішкової.

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До слова, Козлова стала останньою українкою, яка виступала на турнірі у Мадриді. До цього змагання ще у першому колі покинули одразу чотири українські тенісистки.

Кароліна Плішкова, яка програла Козловій, перед тим у драматичному матчі обіграла Даяну Ястремську. Також сестра Кароліни Плішкової Крістіна вибила з боротьби українку Марту Костюк. Ще одна українка Леся Цуренко в першому колі програла четвертій ракетці світу Анжелік Кербер. Найбільшим розчаруванням стала поразка Еліни Світоліної, яка не змогла подолати перше коло ґрунтових змагань у Мадриді, програвши представниці Франції Полін Пармантьє.

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Теги: Новини Спорту Спорт Теніс
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