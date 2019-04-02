Екс-гравець "Барселони" пожалівся на расизм в Україні: Всі люди відсіли від батька на стадіоні

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Яя Туре у футболці "Барселони"
Яя Туре у футболці "Барселони" / twitter.com

Зірковий івуарійський футболіст Яя Туре, який свого часу виступав за донецький "Металург", розповів про расизм, з яким йому довелося стикнутися в Україні.

Колишній гравець "Барселони" та "Манчестер Сіті" розповідав про расизм в Україні в контексті скандалу, який стався у Чорногорії. Тамтешні футболісти расистськими вигуками зустріли гравця збірної Англії Рахіма Стерлінга. Останній був одноклубником Туре в "Манчестер Сіті".

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"Спочатку я відчував себе приниженим, потім дуже злим. Імітування співу мавп було найгірше. Я повинен був звикнути до цього. Я б намагався грати у футбол, а фани співали б: "Чорний ####! Чорний ####! Повертайся додому!"

Було важко. Дуже складно. І я повинен був продовжувати стикатися з цим. У кожному матчі. Іноді фанати моєї ж команди робили це. Пам'ятаю, як дзвонив батькові. Я сказав йому: "Вони імітували спів мавп прямо переді мною. Тату, мені дуже погано". Він сказав мені йти й грати. Бути сильним. Він не хотів, щоб це вплинуло на мене, але він не усвідомлював, наскільки я вже був вражений.

Одного разу він приїхав подивитися мій матч. Він сів на трибунах. Всі білі люди відсіли від нього подалі. Вони пішли сісти в інше місце. Він мене запитав: "Що сталося? Я погано пахну?"

Я йому сказав: "Тату, пам'ятаєш, як я дзвонив тобі й розповідав про імітування співу мавп, а ти сказав, що я повинен прийняти це? Страждати?" Він сказав мені: "Так, син, це дуже погано". Він був дуже злий.

Навіть якщо ти готуєш себе до цього, все одно будеш шокований, коли це станеться. Тому я був здивований, коли Стерлінг залишився спокійним. Він, як мій менший брат. Коли ви побачите, що він зробив, він точно повинен претендувати на звання футболіста року", – цитує Туре Mirror.

Расизм на футболі в Україні мав місце у 2019 році. Зокрема, лондонський "Челсі" подав скаргу в УЄФА на прояви расизму під час матчу в Києві проти "Динамо" в рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Гравець "Челсі" Каллум Хадсон-Одой начебто чув "мавпячі вигуки". Однак у "Динамо" все спростовують.

Водночас Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Шахтар" частковим закриттям трибун стадіону "Металіст" через расистську поведінку фанатів на матчі Ліги Європи проти "Айнтрахту".

Також Дисциплінарний комітет УЄФА покарав "Динамо" частковим закриттям трибун стадіону (сектора 41-62) в наступному домашньому поєдинку киян під егідою організації. У матчі з "Олімпіакосом" вболівальники "Динамо" кидали на поле сторонні предмети, запалювали фаєри, вибігали на поле, а також блокували сходи.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Манчестер Сіті ФК Барселона
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