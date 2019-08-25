Екс-гравець "Шахтаря" та збірної України Олексій Гай повісив бутси на цвях

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Олексій Гай
Олексій Гай / ФК Олімпік

35-річний гравець Олексій Гай оголосив про завершення професійної кар'єри футболіста. Останнім клубом Олексія був донецький "Олімпік".

Гай виступав за донецький "Шахтар", одеський "Чорноморець", азербайджанську "Габалу", російську "Кубань", донецький "Олімпік", а також збірну України.

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Разом з "Шахтарем" Гай виграв Кубок УЄФА у 2009 році. У фіналі "гірники" перемогли "Вердер", а Гай вийшов на поле в овертаймі.

Усього Олексій відіграв 369 матчів, забив 56 голів та віддав 14 результативних передач. З "Шахтарем" Гай шість разів виграв чемпіонат України та сім разів Кубок України.

Восени 2018 року Гай вирішив повернутися в Україну з Росії, де грав за "Кубань". Футболіст перейшов у донецький "Олімпік".

Вболівальники донецького клубу не надто привітно зустріли півзахисника – йому пригадали гру в Росії та, найімовірніше, відмову надягати футболку на підтримку української армії.

Під час матчу фанати скандували: "Льоша, скільки платять в "Кубані"?" А також повісили листівки з написом "Сепар", хоч вони і дуже маленькі, щоб їх побачити здалеку.

Також Гай розповів про ситуацію в Україні і своє ставлення до подій на Донбасі. Це викликало неабиякий резонанс.

Як я можу сказати, що є війна, якщо офіційна позиція - АТО. Як же вам дипломатично відповісти... Я був в Росії і не побачив, що люди хочуть знищити Україну або подіяти, щоб у нас все було погано. Це я так все бачив і спілкувався з людьми. Можливо, я не з тими людьми спілкувався. На верху інші розмови і погляди. Не можу я сказати, що Росія – агресор. Свічку не тримав, як то кажуть. Хто, коли і що нам приніс, не бачив,
– підсумував екс-гравець збірної України.

У неділю, 25-го серпня, Гай у своєму Instagram повідомив про завершення кар'єри й висловив подяку всім, хто вчив та допомагав йому стати професійним футболістом.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие мои друзья, близкие, болельщики! Как и в любом деле есть этап завершения. Вот и у меня настал момент завершения моей профессиональной карьеры игрока. Хочу выразить благодарность всем тем, кто учил, направлял, воспитывал, поддерживал на протяжении этого интересного пути. Особенные слова благодарности моим партнерам мы прошли с вами замечательный путь. Большая благодарность самому Футболу. Эта потрясающая игра дала мне все. Футбол помог мне встретить семью, друзей, знакомых, и ту часть критиков которые помогали мне становиться сильнее. Отдельная благодарность всем тренерам с которыми посчастливилось поработать, у каждого из которых я чему то учился и рос как спортсмен, как футболист, как личность. Я всегда был и буду предан футболу. Играйте в футбол, любите футбол и получайте удовольствие от игры. Увидимся на полях Европы!

Допис, поширений Alexey Gai (@alexeygai)

 

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Теги: Футбол Спорт Новини Спорту ФК Олімпік ФК Чорноморець
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