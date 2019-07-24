Екс-гравець збірної України став експертом програми "Великий Футбол"

Екс-захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук став новим експертом програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

Про це повідомляє сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Я щасливий знову стати частиною команди телеканалів "Футбол 1/2". Упевнений, нас чекає дуже цікавий і насичений сезон,

– сказав Шевчук.

Раніше Шевчук брав участь в ефірах програм "Ніч Ліги чемпіонів" та "Тур Online".

До слова, наступний випуск програми "Великий Футбол" вийде 28 липня в 20:15 і буде присвячений матчу за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо".

Раніше телеканали "Футбол 1/2" покинув Віктор Вацко. В іншому експертний склад програми "Великий Футбол" не змінився: Олександр Денисов, Віктор Леоненко та Михайло Метревелі.