Екс-гравець збірної України став експертом програми "Великий Футбол"

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В'ячеслав Шевчук
В'ячеслав Шевчук / Фото з відкритих джерел

Екс-захисник "Шахтаря" і збірної України В'ячеслав Шевчук став новим експертом програми "Великий Футбол" на телеканалі "Футбол 1".

Про це повідомляє сайт телеканалів "Футбол 1/2".

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Я щасливий знову стати частиною команди телеканалів "Футбол 1/2". Упевнений, нас чекає дуже цікавий і насичений сезон,
– сказав Шевчук.

Раніше Шевчук брав участь в ефірах програм "Ніч Ліги чемпіонів" та "Тур Online".

До слова, наступний випуск програми "Великий Футбол" вийде 28 липня в 20:15 і буде присвячений матчу за Суперкубок України "Шахтар" – "Динамо".

Раніше телеканали "Футбол 1/2" покинув Віктор Вацко. В іншому експертний склад програми "Великий Футбол" не змінився: Олександр Денисов, Віктор Леоненко та Михайло Метревелі.

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Теги: Спорт Футбол
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