Екс-захисник збірної України заявив про відхід з російського клубу, в якому провів 6 років

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Тарас Михалик покине "Локомотив"
Тарас Михалик покине "Локомотив"

Український захисник московського "Локомотива" Тарас Михалик покине клуб після закінчення нинішнього сезону. Він не буде продовжувати контракт з москвичами.

Михалик зізнався, що хотів би завершити кар'єру у "Волині". Про це сам футболіст розповів у інтерв'ю TACC.

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Я розмовляв з Василем Кікнадзе щодо завершення кар'єри ще в Катарі (на зборах. – прим). Сказав, що незалежно від мого ігрового часу після закінчення контракту буду завершувати кар'єру. Варіант продовження тільки один – вдома в Луцьку. Поки конкретної розмови з кимось із "Волині" не було, приїду і поговоримо. Питання не у фінансах, а у моєму самопочутті і моїй потрібності команді.

"Чому прийняв таке рішення? Не скажу, що я втомився від футболу, швидше через те, що став менше грати. У минулому сезоні, коли продовжив контракт, було багато чинників: чемпіонами стали, грав більше. А коли не граєш, починаєш втрачати мотивацію, та й вік уже не той", – заявив Михалик.

Тарас Михалик виступає за "Локомотив" з 2013 року. За цей час він виграв 2 Кубка Росії і ще раз став чемпіоном країни.

У нинішньому сезоні 35-річний Михалик зіграв тільки 2 матчі в Кубку Росії, відзначившись 1 гольовою передачею.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Збірна України з футболу
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