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Ексфутболіст "Шахтаря" Дуглас Коста похизувався відео, де приміряє сукню дівчини

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Дуглас Коста / instagram.com/douglascosta

Колишній півзахисник Шахтаря Дуглас Коста і його дівчина Наталія не сумують на карантині та вирішили приміряли одяг один одного.

Бразильський гравець італійського "Ювентуса" Дуглас Коста приміряв сукню дружини, а вона – модне вбрання свого чоловіка.

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Відомий профіль у інстаграмі "433" виклав відео із кумедної зміни стилю футболіста та його дружини. Сам футболіст оцінив цей пост та посміявся разом із вболівальниками. Прокоментував коротке відео іменитий французький футболіст Франк Рібері.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wait for it @douglascosta @nathaliafelix

Допис, поширений 433 (@433)

На час карантину усі футболісти італійського клубу відправилися по домівках. Та за однієї умови – там вони повинні дотримуватися строгих правил самоізоляції.

Одним з порушників карантину став Дуглас Коста. І все б нічого, якби його дружина Наталія Фелікс не виклала фото з ним на відпочинку.

Додамо, що у складі "Ювентуса" троє футболістів захворіли на коронавірус. Першим заразився захисник "Ювентуса" Даніеле Ругані. Наступним серед футболістів туринського клубу, тест якого показав позитивний результат на коронавірус став півзахисник Блез Матюїді. Останнім гравцем клубу у якого виявили коронавірус став молодий аргентинець Паоло Дібала. Гравець вже встиг вилікуватись від недуги, але тест на коронавірус знову показав позитивний результат.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Ювентус
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