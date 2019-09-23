Ексфутболіст "Вердера" офіційно перейшов у "Карпати"

Львівські "Карпати" поповнилися черговим новим футболістом. До "левів" перейшов атакувальний гравець Мелвін Лоренцен.

24-річний футболіст виступатиме за "Карпати" під 36-м номером, інформує сайт клубу.

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Коротка біографія Млевіна Лоренцена

Футболіст народився 26 листопада 1994 року в Лондоні (Велика Британія). Батько Мелвіна родом з Уганди, мати – з Німеччини. Розпочав займатися футболом на Батьківщині мами. У 2013-му році потрапив у структуру бременського "Вердера".

У жовтні того ж року дебютував за "музикантів" у Бундеслізі. Влітку 2017-го став гравцем нідерландського АДО "Ден Гаг", у складі якого виступав до недавнього часу. У 2016-му році зіграв один матч за збірну Уганди.

Додамо, що на перегляд до львівського клубу прибув Мохаммед Саммед, який є братом півзахисника "Динамо" Мохаммеда Кадірі.

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