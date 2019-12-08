Ексгравець збірної України забив гол у другому матчі поспіль за "Бураспор"
Український форвард Євген Селезньов відзначився черговим голом за турецький клуб "Бурсаспор" в поточному сезоні.
Футболіст "крокодилів" в матчі першого дивізіону чемпіонату Туреччини проти команди "Гіресунспор" (2:3) вийшов на заміну відразу після перерви, пише Sport.ua.
Попередній гол: Селезньов забив четвертий гол в сезоні за "Бураспор": відео
Селезньов забив гол на 86-й хвилині, скоротивши розрив до мінімуму (2:3).
34-річний український нападник влітку перейшов у "Бурсаспор" в статусі вільного агента. Він провів за нову команду вже 12 матчів, в яких забив 5 голів.
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