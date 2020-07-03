Донька володарки Великого шлема Серени Вільямс йде за стопами мами. Американська тенісистка взяла на тренування свою дворічну доньку Алексіс Олімпію Оганян та дала навіть у руки ракетку.

38-річна тенісистка виклала зворушливий пост у Instagram. На фото та відео видно, як вона разом із донькою у однаковому стилі одягу потренувались на корті.

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Зворушливі фото та ролик не залишили нікого байдужим. Багато вболівальників тенісистки написали компліменти у сторону Серени та юної майбутньої першої ракетки світу.

Надайте цьому підпис,

– коротко підписала Вільямс.

У вересні доньці Серени виповниться три роки.

Досягнення легенди тенісу Серени Вільямс