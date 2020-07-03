Експерша ракетка світу Серена Вільямс потренувалась із дворічною донькою: миле відео
Донька володарки Великого шлема Серени Вільямс йде за стопами мами. Американська тенісистка взяла на тренування свою дворічну доньку Алексіс Олімпію Оганян та дала навіть у руки ракетку.
38-річна тенісистка виклала зворушливий пост у Instagram. На фото та відео видно, як вона разом із донькою у однаковому стилі одягу потренувались на корті.
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Зворушливі фото та ролик не залишили нікого байдужим. Багато вболівальників тенісистки написали компліменти у сторону Серени та юної майбутньої першої ракетки світу.
Надайте цьому підпис,
– коротко підписала Вільямс.
У вересні доньці Серени виповниться три роки.
Досягнення легенди тенісу Серени Вільямс
- Серені є експершою ракеткою світу. Також американці належать два рекорди: між першими двома періодами її перебування на першому рядку рейтингу WTA в одиночному розряді відбувся найдовший проміжок часу, а пізніше вона стала найстаршою тенісисткою, яка колись очолювала цей рейтинг.
- Серена Вільямс чотири рази брала до рук олімпійське золото, один раз в одиночному (2012) і тричі в парному (2000, 2008, 2012) розрядах.
- Вона володарка некалендарного Великого шлему в одиночному і парному розрядах, а також єдина серед жінок, так і серед чоловіків володарка кар'єрного "Золотого шолому", який включає перемоги в усіх чотирьох турнірах Великого шлему і на Олімпійських іграх в одиночному і парному розрядах.
- Серена перемагала аж на 39 турнірах Великого шлему, із них 23 рази у одиночному розряді, 14 разів у парі, 2 рази в міксті.
- За кількістю титулів на цих турнірах в одиночному розряді вона посідає друге місце в історії жіночого тенісу і поступається лише Маргарет Сміт-Корт, а скарбничці якої є 24 титули.
- Серена Вільямс також є п'ятиразовою переможницею підсумкового чемпіонату WTA і рекордсменкою жіночого професійного туру за сумою зароблених призових грошей.
- Вільямс успішно поєдную теніс та бізнес, заробляючи на рекламних контрактах у середньому 12 мільйонів доларів на рік і володіючи власною фірмою з виробництва спортивного одягу Aneres Designs.
- Тенісистка активно бере участь у благодійних проєктах. За власні кошти Серена збудувала кілька шкіл в Африці, а в США виплачує стипендії студентам коледжів.
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