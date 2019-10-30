Експерти оцінили шанси українця стати чемпіоном WWFC

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Експерти оцінили шанси українця стати чемпіоном WWFC

WWFC розширює географію і найближчий турнір найпопулярнішого українського промоушину пройде в Харкові. У гексагоні спортивного комплексу "Локомотив" 2-го листопада заплановано 12 поєдинків в різних вагових категоріях.

Очікувалося, що ми побачимо захист чемпіонського титулу у ваговій категорії до 57 кг. Але володар цього звання Блейн О'Дрісколл незадовго до поєдинку зламав ребра і був змушений відмовити від бою з претендентом Денисом Бондарем. Правда, українець все одно буде битися в цей вечір. Замість ірландця, який є спаринг-партнером Конора МакГрегора, Денис зустрінеться з бразильцем Кевіном Ренджелом. У цій сутичці шанси Бондаря на перемогу досить високі – 83% від аналітиків Parimatch. Сподіваємося, він без проблем здолає бразильця і ​​наступного разу вже ніщо не завадить його зустрічі з Блейном.

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Опинився під загрозою і титульний поєдинок за вакантний чемпіонський пояс у ваговій категорії до 61 кг. Представник Ірану Мохсен Заман також через травму не зможе битися з Олександром Плетенком. Його замінив бразилець Джуніор Вілсон, у якого на перемогу шанси досить скромні – всього 17% від експертів Parimatch.

Крім захопливих поєдинків, уболівальників очікують не менш яскраві сюрпризи, тому, приходити на турнір варто заздалегідь. А тим, хто не встиг придбати квиток, краще поспішити, поки вони є в наявності.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт MMA Змішані єдиноборства
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