Експерти оцінили шанси збірної України на Євро-2020

30 листопада в Києві Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України ТМ Parimatch зібрали експертний клуб, щоб в режимі «онлайн» з журналістами, функціонерами та колишніми гравцями національної дружини обговорити хід жеребкування у Бухаресті, де наживо переглядали церемонію президент УАФ Андрій Павелко та головний тренер збірної Андрій Шевченко.

До початку прямого включення з Бухареста ведучий заходу Артем Гагарін запропонував присутнім спробувати вгадати майбутнього суперника для української команди у групі C, а також надав слово першому віцепрезиденту УАФ Олегу Протасову, який запевнив, що у будь-якому випадку, збірну очікують цікаві матчі: "Хто б нам не дістався, бажаю, щоб хлопці виступили так само вдало, як і у відбірковому циклі, а наша група була рівна, без аутсайдерів та фаворитів. Впевнений, усі збірні будуть відбирати очки одна в одної".

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У свою чергу представник ТМ Parimatch Вадим Місюра прокоментував формат заходу: "Сьогоднішній спільний перегляд жеребкування Євро-2020 відкриває серію абсолютно нових спільних проєктів з експертами та медіа. Впевнений, підсумком дискусії стане тільки прогрес українського футболу".

Пізніше стало відомо, що на сайті УЄФА вже розпочалася реєстрація вболівальників, які хочуть придбати квитки на матчі нашої збірної в Амстердамі та Бухаресті. До речі, УЄФА на цьому Євро запроваджує лише електронний квиток, який не треба буде видруковувати.

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Цікаво, що окрім національної футбольної дружини, українські вболівальники також зможуть цього літа підтримати й кібер-збірну України, яка була створена напередодні й також буде мати можливість посперечатися за титул континентальних чемпіонів.

Присутні у залі ексгравці національної збірної Володимир Єзерський, Владислав Ващук, Володимир Рева, Василій Кардаш погодились, що Україна гідно проведе фінальний турнір Євро, й не буде зупинятися лише на іграх групового турніру. "Треба ставити більш високі завдання, – вважає Владислав Ващук. – Ми обіграли Португалію у групі, то чому б не перемогти на Євро інші топ-збірні й розпочинати можна якраз з голландців".

Під час включення з Бухареста учасники заходу почули наживо президента УАФ Андрія Павелка, який повідомив, що під час фінальної частини Євро синьо-жовті будуть базуватися в Бухаресті, а наше Посольство в цій країні організує прийом українців на найвищому рівні.

Під фінал церемонії жеребкування усі залишилися задоволені, адже ніхто не хотів бачити в суперники українцям португальців або турків, тому Австрію сприйняли оптимістично. Ще одного, четвертого опонента по групі, українці дізнаються після стикових матчів у Лізі націй. Серед варіантів: переможець стикових матчів шляху D (Грузія, Білорусь, Північна Македонія, Косово) або Румунія.

Фото: Сергій Левицький, Чемпіон.