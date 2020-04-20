Експрезидент "Барселони": У в'язниці мені дали презервативи і вазелін
Колишній президент "Барселони" Сандро Росель поділився спогадами про час, проведений у в'язниці.
Сандро Росель в минулому році вийшов на свободу, пробувши у в'язниці щонайменше два роки. Функціонер розповів про те, як прожив цей час.
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Пам'ятаю, як у перший день мені дали чотири презервативи і чотири пакетики вазеліну. Мене це трохи стурбувало. Найважчий день у в'язниці? Кожен з тих днів, коли адвокат приходив і казав, що нам відмовлено в достроковому звільненні. Це відбувалося 13 разів.
Думаю, я став сильнішим у в'язниці. Там ти або помираєш зсередини, або міцнієш. Моя дружина Марта була серйозною опорою. Як і мої батьки, брати і друзі,
– наводить слова Роселя Mundo Deportivo.
- Росель перебував під арештом протягом 643 днів з моменту затримання в травні 2017 року за звинуваченням в причетності до відмивання 15 млн євро через офшори.
- В кінці лютого 2019 року функціонер вийшов з в'язниці, проте слідство при цьому не було зупинено. Прокуратура просила для нього покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років. У квітні минулого року Росель був виправданий.
- Зараз президентом "Барселони" є Хосеп Бартомеу.
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