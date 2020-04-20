24 Канал Техно Lifestyle Здоров'я Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Експрезидент "Барселони": У в'язниці мені дали презервативи і вазелін

- Читать новость на русском
Сандро Росель / Getty Images

Колишній президент "Барселони" Сандро Росель поділився спогадами про час, проведений у в'язниці.

Сандро Росель в минулому році вийшов на свободу, пробувши у в'язниці щонайменше два роки. Функціонер розповів про те, як прожив цей час.

Читайте також Президент УЄФА розповів, яким буде футбол після пандемії COVID-19

Пам'ятаю, як у перший день мені дали чотири презервативи і чотири пакетики вазеліну. Мене це трохи стурбувало. Найважчий день у в'язниці? Кожен з тих днів, коли адвокат приходив і казав, що нам відмовлено в достроковому звільненні. Це відбувалося 13 разів.

Думаю, я став сильнішим у в'язниці. Там ти або помираєш зсередини, або міцнієш. Моя дружина Марта була серйозною опорою. Як і мої батьки, брати і друзі,
– наводить слова Роселя Mundo Deportivo.

  • Росель перебував під арештом протягом 643 днів з моменту затримання в травні 2017 року за звинуваченням в причетності до відмивання 15 млн євро через офшори.
  • В кінці лютого 2019 року функціонер вийшов з в'язниці, проте слідство при цьому не було зупинено. Прокуратура просила для нього покарання у вигляді позбавлення волі на 11 років. У квітні минулого року Росель був виправданий.
  • Зараз президентом "Барселони" є Хосеп Бартомеу.

Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram

Автор: Юрій Семенюк
Теги: В'язниця Новини Спорту Спорт Футбол ФК Барселона
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 20:54 Мейвезер показав вражаючу форму в спортзалі, відгамселивши грушу однією рукою: відео
Юрій Семенюк
сьогодні 17:15 Я до тебе ще доберуся: з'явилися подробиці перепалки Хачеріді та судді в Білорусі
Михайло Гема
сьогодні 14:36 Світоліна ризикує залишитися без заробітку
Михайло Гема
сьогодні 13:45 Сергій Ребров заговорив про своє повернення в "Динамо"
Юрій Семенюк
сьогодні 12:07 Джокович виступив проти обов'язкової вакцинації від коронавірусу
Михайло Гема

Новини
Більше новин