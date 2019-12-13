Екстренер "Динамо" Хацкевич близький до того, щоб очолити лідера чемпіонату Росії

Новим наставником російського "Ротора" з Волгограда, швидше за все, стане білоруський тренер Олександр Хацкевич, який не так давно працював з київським "Динамо".

Угода буде розрахована до літа 2021 року, а головним завданням перед Хацкевичем поставлений вихід в РПЛ в найближчі два сезони.

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Додамо, що з колишнім головним тренером Ігорем Меньщиковим "Ротор" розлучився, так як фахівцю прийшла пропозиція від іншого клубу.

Олександр Хацкевич був звільнений "Динамо" в серпні цього року після того, як віце-чемпіони України під його керівництвом в третій раз поспіль не пройшли в груповий раунд Ліги чемпіонів. На посаді його змінив спортивний директор клубу Олексій Михайличенко.

Волгоградський "Ротор" виступає в дивізіон, другим за значимістю лізі Росії. На зимову перерву команда пішла на першому місці турнірної таблиці. Не так давно їх покинув головний тренер Ігор Меньщиков.