Екстренер "Карпат" очолив європейський топ-клуб, який вибив "Шахтар" з Ліги чемпіонів
Колишній головний тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч офіційно очолив загребське "Динамо".
Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.
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На цій посаді 46-річний хорват замінить Ненада Б’єліцу, якого "Динамо" нещодавно звільнило. Йовічевіч з 2017-го працює у хорватському клубі, він очолював юніорські та молодіжні команди.
- Раніше Ігор Йовічевіч очолював команду загребського "Динамо" до 19 років.
- Йовічевіч відомий українським вболівальникам за своєю роботою керманича у львівських "Карпатах" (2014-2015 роки), а також був гравцем "зелено-білих" (2002-2004).
- "Динамо" Загреб знаходиться на першому місці турнірної таблиці чемпіонату Хорватії. Турнір припинений через пандемію коронавырусу.
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