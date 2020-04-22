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Екстренер "Карпат" очолив європейський топ-клуб, який вибив "Шахтар" з Ліги чемпіонів

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Ігор Йовічевіч очолив "Динамо" Загреб / ФК "Карпати"

Колишній головний тренер львівських "Карпат" Ігор Йовічевіч офіційно очолив загребське "Динамо".

Про це повідомляє пресслужба хорватського клубу.

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На цій посаді 46-річний хорват замінить Ненада Б’єліцу, якого "Динамо" нещодавно звільнило. Йовічевіч з 2017-го працює у хорватському клубі, він очолював юніорські та молодіжні команди.

  • Раніше Ігор Йовічевіч очолював команду загребського "Динамо" до 19 років. 
  • Йовічевіч відомий українським вболівальникам за своєю роботою керманича у львівських "Карпатах" (2014-2015 роки), а також був гравцем "зелено-білих" (2002-2004).
  • "Динамо" Загреб знаходиться на першому місці турнірної таблиці чемпіонату Хорватії. Турнір припинений через пандемію коронавырусу.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Ліга чемпіонів Шахтар ФК Карпати Новини Спорту Футбол Спорт
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