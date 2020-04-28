Екстренер "Металіста" Севідов оскаржить дискваліфікацію на 5 років: Це все виглядає трошки дивно

Український тренер Олександр Севідов прокоментував дискваліфікацію від футбольної діяльності на 5 років. Контрольно-дисциплінарний комітет (КДК) Української асоціації футболу вирішив відсторонити екстренера "Карпат", "Металіста", "Маріуполя" та "Говерли" через справу про договірні матчі ФК "Суми".

Севідов у коментарі Tribuna.com заявив, що справу вирішили переглянути через апеляцію. Однак він стверджує, що не подавав апеляцію.

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До того, як було опубліковане рішення про відсторонення Севідова, він заявляв, що КДК вже виніс рішення щодо ФК "Суми" і його визнали не винним.

"Справу вирішили переглянути через апеляцію. Але апеляцію чию? Згадайте, було перше рішення, і на нього деякі футболісти і тренери, які не були з ним згодні, подали апеляцію.

Я не подавав, мене не викликали в апеляційний комітет, мене там не було. Але потім раптом знову рішення і знову Севідов з'являється. Як же так? Ми ж хотіли Севідова звинуватити? Треба повертати", – заявив Севідов.

Тренер вважає рішення КДК абсурдним, оскільки "Суми" вдруге позбавлено професійного статусу.

А якщо то рішення не вступило в силу, то у мене питання – де клуб "Суми" і як з ним вчинити зараз? Значить, він повинен був грати в Першій лізі? Його незаконно розформували?,

– зауважив Севідов.

За словами Севідова, зважаючи на те, що він не подав апеляцію на перше рішення КДК, то рішення вступило в силу.

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"У вас є можливість виставити на сайт два рішення КДК і запитати у юриста, як таке можливо. Є 49-я стаття дисциплінарних правил, по якій залучати третіх осіб до справи не можна після рішення КДК. А Севідова і Золотницького залучили. КДК що захоче, то і прийме. Я ж уже Андрію дав зрозуміти, що ті, у кого влада, це боги", – заявив тренер.

Севідов сказав, що подаватиме апеляцію на рішення КДК. Також він звернув увагу на те, коли вийшло рішення КДК – 12 березня, а опубліковано – 28 квітня.

"Півтора місяця. Де півтора місяця це рішення було? Чому воно вийшло після мого інтерв'ю? Ви вчора надрукували, а сьогодні вже з'явилося рішення. Не вірю, що збіг. Це все виглядає трошки дивно і, як на мене, сильно упереджено", – додав фахівець.

Що відомо про Севідова?50-річний український тренер, очолював "Карпати", "Металіст", "Говерлу", "Маріуполь". Фігурує у розслідуванні матчу "Іллічівець" – "Гірник-Спорт" (2016), який має характер договірного.

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