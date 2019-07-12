Еліна Світоліна після поразки на Вімблдоні поділилася цікавим дописом: фото
Еліна Світоліна добралася до півфіналу Вімблдону, але програла Сімоні Халеп. Після поразки Світоліна у своїх соцмережах опублікувала черговий допис.
Перша ракетка України опублікувала фото з приватного літака.
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Гроші не принесуть вам ні успіху, ні щастя. Але краще плакати в приватному літаку. Незабутній "Вімблдон"-2019!
Зараз дуже потрібно трохи відпочинку. Перезаряджаюся і готуюся до другої половини сезону,
– написала Світоліна.
Як відомо, Світоліна перша українка, яка добралася до півфіналу турніру серії Гренд Слем. У півфіналі Еліна не витримала опір румунки Сімони Халеп.
Вихід в 1/2 фіналу дозволив українці заробити понад 655 тисяч євро призових. Це найбільші призові в кар'єрі Світоліної.
З понеділка завдяки яскравому виступу на Вімблдоні українська тенісистка підніметься у рейтингу WTA.