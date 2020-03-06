Еліна Світоліна у незвичному стилі відсвяткувала вихід в 1/4 фіналу турніру у Мексиці: фото
Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла Ольгу Говорцову (Білорусь) в 1/8 фіналу турніру в Монтерреї. Українка оригінально відсвяткувала перемогу.
Тенісистки зіграли два сети, а гра тривала 1 годину 18 хвилин.
До теми Кризу подолано: українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці
За цей час українка записала у свій актив 4/10 брейкпойнта, а її суперниця - 2/6.
Еліна Світоліна – Ольга Говорцова 2:0 (6:3, 6:4)
Українка ординарним чином відсвяткувала свій позитивний результат у матчі, який поділилась із підписниками у інстаграмі.
До. Під час. Після,
– коротко прокоментувала світлини Еліна Світоліна.
В 1/4 фіналу змагань на Еліну Світоліну чекає поєдинок із 17-річною канадською тенісисткою Лейлою Фернандес, яка посідає 126-ту сходинку рейтингу WTA. Призовий фонд турніру складає 275 тисяч доларів.
Додамо, що Еліна Світоліна у парі з Джоанною Контою знялись із парного турніру в Мексиці. Причиною – травма британки.
- Інша українка Катерина Бондаренко залишила турнір у Монтерреї після другого раунду. Катерина дала бій шостому номеру турніру Ребеці Петерсон – 6:7, 5:7.
- Марта Костюк у парному розряді з Вікторією Кужмовою вийшли у півфінал турніру в Ліоні (Франція). В 1/4 фіналу обіграли Віру Лапко/Лідію Морозову у двох сетах – 6:2, 6:4.
- Українка Леся Цуренко впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру в Індіан-Уеллсі. Українська тенісистка обіграла британку Кеті Бултер – 6:3, 6:3.