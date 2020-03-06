Еліна Світоліна у незвичному стилі відсвяткувала вихід в 1/4 фіналу турніру у Мексиці: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла Ольгу Говорцову (Білорусь) в 1/8 фіналу турніру в Монтерреї. Українка оригінально відсвяткувала перемогу.

Тенісистки зіграли два сети, а гра тривала 1 годину 18 хвилин.

До теми Кризу подолано: українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці

За цей час українка записала у свій актив 4/10 брейкпойнта, а її суперниця - 2/6.

Еліна Світоліна – Ольга Говорцова 2:0 (6:3, 6:4)

Українка ординарним чином відсвяткувала свій позитивний результат у матчі, який поділилась із підписниками у інстаграмі.

До. Під час. Після,

– коротко прокоментувала світлини Еліна Світоліна.

В 1/4 фіналу змагань на Еліну Світоліну чекає поєдинок із 17-річною канадською тенісисткою Лейлою Фернандес, яка посідає 126-ту сходинку рейтингу WTA. Призовий фонд турніру складає 275 тисяч доларів.

Додамо, що Еліна Світоліна у парі з Джоанною Контою знялись із парного турніру в Мексиці. Причиною – травма британки.