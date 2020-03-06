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Еліна Світоліна у незвичному стилі відсвяткувала вихід в 1/4 фіналу турніру у Мексиці: фото

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Еліна Світоліна / washingtontimes.com

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено обіграла Ольгу Говорцову (Білорусь) в 1/8 фіналу турніру в Монтерреї. Українка оригінально відсвяткувала перемогу.

Тенісистки зіграли два сети, а гра тривала 1 годину 18 хвилин.

До теми Кризу подолано: українка Еліна Світоліна впевнено вийшла в 1/8 турніру у Мексиці

За цей час українка записала у свій актив 4/10 брейкпойнта, а її суперниця - 2/6.

Еліна Світоліна – Ольга Говорцова 2:0 (6:3, 6:4)

Українка ординарним чином відсвяткувала свій позитивний результат у матчі, який поділилась із підписниками у інстаграмі.

До. Під час. Після,
– коротко прокоментувала світлини  Еліна Світоліна.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Match day Before - During - After️

Допис, поширений Elina Svitolina (@elisvitolina)

В 1/4 фіналу змагань на Еліну Світоліну чекає поєдинок із 17-річною канадською тенісисткою Лейлою Фернандес, яка посідає 126-ту сходинку рейтингу WTA. Призовий фонд турніру складає 275 тисяч доларів.

Додамо, що Еліна Світоліна у парі з Джоанною Контою знялись із парного турніру в Мексиці.  Причиною – травма британки.

  • Інша українка Катерина Бондаренко залишила турнір у Монтерреї після другого раунду. Катерина дала бій шостому номеру турніру Ребеці Петерсон – 6:7, 5:7.
  • Марта Костюк у парному розряді з Вікторією Кужмовою вийшли у півфінал турніру в Ліоні (Франція). В 1/4 фіналу обіграли Віру Лапко/Лідію Морозову у двох сетах – 6:2, 6:4.
  • Українка Леся Цуренко впевнено вийшла до чвертьфіналу турніру в Індіан-Уеллсі. Українська тенісистка обіграла британку Кеті Бултер – 6:3, 6:3.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Леся Цуренко Марта Костюк Еліна Світоліна Теніс Спорт
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