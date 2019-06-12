Еліна Світоліна засвітила обручку на безіменному пальці: фото

Перша ракетка України Еліна Світоліна продовжує інтригувати своїх шанувальників з приводу особистого життя.

Напередодні в рекламі одного з готелів Еліна з’явилася в кадрі з каблучкою на безіменному пальці. Відповідну публікацію дівчина розмістила у соцмережі Instagram.

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Сама тенісистка поки не коментує, що це означає, так само як і не відповідає на запитання своїх підписників про Гаеля Монфіса.

Офіційно про розставання Еліни та Гаеля поки нічого невідомо. Також спортсменка видалила всі фото з французом зі своєї сторінки, але продовжує стежити за його акаунтом.

Про роман Світоліной і Монфіса стало відомо в січні. На той момент українка була шостою ракеткою світу. Зараз Світоліна – сьомий номер рейтингу WTA. Після того, як Еліна оголосила про відносини з Монфісом, їй не вдалося виграти жодного турніру.

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