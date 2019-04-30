Ентоні Джошуа отримав нового суперника замість впійманого на допінгу Міллера

Наступним суперником чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа стане колишній претендент на титул WBO Енді Руїс. Поєдинок відбудеться 1 червня в Нью-Йорку

Нагадаємо, що спочатку проти Джошуа повинен був вийти на ринг американець Джаррелл Міллер. Але він провалив допінг-тест і тепер відсторонений від боксу на шість місяців. Також його прибрали з рейтингу.

До слова: Ентоні Джошуа може відвідати бій Усик – Такам

29-річний американський суперважковаговик з мексиканським корінням Енді Руїс-молодший останній бій проводив 20 квітня в США, де достроково зупинив німця Олександра Димитренко, змусивши того здатися після 5 раунду. Джошуа не виходив на ринг з вересня 2018 року, коли нокаутував Олександра Повєткіна.