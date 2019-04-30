Ентоні Джошуа отримав нового суперника замість впійманого на допінгу Міллера

51 Читать новость на русском
Енді Руїс
Енді Руїс / NZ Herald

Наступним суперником чемпіона світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBA, IBF, WBO Ентоні Джошуа стане колишній претендент на титул WBO Енді Руїс. Поєдинок відбудеться 1 червня в Нью-Йорку

Нагадаємо, що спочатку проти Джошуа повинен був вийти на ринг американець Джаррелл Міллер. Але він провалив допінг-тест і тепер відсторонений від боксу на шість місяців. Також його прибрали з рейтингу.

До слова: Ентоні Джошуа може відвідати бій Усик – Такам

29-річний американський суперважковаговик з мексиканським корінням Енді Руїс-молодший останній бій проводив 20 квітня в США, де достроково зупинив німця Олександра Димитренко, змусивши того здатися після 5 раунду. Джошуа не виходив на ринг з вересня 2018 року, коли нокаутував Олександра Повєткіна.

blog_ava
Головні новини 29 квітня: Інцидент із Зеленським у Туреччині та пропозиція Путіна
сьогодні
10620
Теги: Спорт Бокс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
сьогодні 12:53 Помер екс-президент Федерації баскетболу України Зураб Хромаєв
149
"Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
29 квітня 22:06 "Порту" переміг "Челсі" у фіналі Юнацької ліги УЄФА: відео
286
Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем: відео
29 квітня 16:09 Олександр Зінченко знову здивував мережу кумедним танцем: відео
2183
Збірна України завоювала 4 медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики: відео
29 квітня 15:41 Збірна України завоювала 4 медалі на етапі Кубка світу з художньої гімнастики: відео
168
Травмована Світоліна опублікувала зворушливий мотиваційний ролик: відео
29 квітня 13:42 Травмована Світоліна опублікувала зворушливий мотиваційний ролик: відео
624
Новини
Більше новин
Залиште відгук