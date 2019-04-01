Епізод за участі українця Леня потрапив у топ-10 моментів дня НБА: відео

У НБА відбулися чергові матчі регулярного чемпіонату. Серед них і гра "Атланти" українця Олексія Леня проти лідера Східного дивізіону "Мілуокі". Українець у цьому матчі відіграв не останню роль.

За 19 секунд до кінця матчу Олексій Лень зрівняв рахунок у матчі проти "Мілуокі" дальнім кидком. А вже після цього "Атланта" перемогла в овертаймі.

Дивіться відео, як триочковий Леня допоміг "Атланті" перевести матч в овертайм, де вона перемогла "Мілуокі"

Однак у топ-10 моментів дня від НБА потрапив не цей епізод. На шостому місці опинився данк Леня у третій чверті через суперника.

На першому місці опинився баззер-бітер партнера Леня Трея Янга. Баскетболіст закинув переможний м'яч разом з сиреною про кінець зустрічі.

Відео топ-10 моментів ігрового дня НБА

Що таке баззер-бітерДослівно – кидок із сиреною (англ. buzzer beater). Кидок в баскетболі, здійснений безпосередньо перед закінченням чверті та з супутнім звуком сирени. У більшості випадків вживається щодо вдалих кидків, що приносять команді перемогу або переводять гру в овертайм. Але також може означати кидок в самому кінці чверті або половини гри. Якщо гравець випускає м'яч з рук, і дзвін сирени про закінчення часу відбувається в польоті м'яча, точний кидок все одно зараховується.