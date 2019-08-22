Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

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Еспаньол – Зоря дивитися онлайн матч 22 серпня 2019 – Ліга Європи
Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи / zarya-lugansk.com

Іспанський "Еспаньйол" та луганська "Зоря" зустрінуться 22-го серпня в рамках фіналу кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок в Україні можна переглянути по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.

Телетрансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок матчу – о 22:00.

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Матч "Еспаньйол" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.

Стартові склади команд на матч

Еспаньйол: Лопес, Віла Росельо, Калеро, Мармоль, Лопес, Дардер, Гранеро, Ітурраспе, Пуадо, Феррейра, Лей У

Зоря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Чеберко, Тимчик, Луньов, Іванісеня, Лєднєв, Кочергін, Кабаєв, Громов

Еспаньйол – Зоря – онлайн-трансляція

Детальну інформацію про суперника "Зорі" – читайте тут.

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Ліга Європи ФК Зоря
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