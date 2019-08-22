Еспаньйол – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
Іспанський "Еспаньйол" та луганська "Зоря" зустрінуться 22-го серпня в рамках фіналу кваліфікації Ліги Європи. Поєдинок в Україні можна переглянути по телебаченню та онлайн на сайті Спорт24.
Телетрансляція матчу в Україні відбудеться на телеканалі УНІАН. Початок матчу – о 22:00.
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Матч "Еспаньйол" – "Зоря" можна переглянути на сайті каналу УНІАН за цим посиланням.
Стартові склади команд на матч
Еспаньйол: Лопес, Віла Росельо, Калеро, Мармоль, Лопес, Дардер, Гранеро, Ітурраспе, Пуадо, Феррейра, Лей У
Зоря: Шевченко, Михайличенко, Абу, Чеберко, Тимчик, Луньов, Іванісеня, Лєднєв, Кочергін, Кабаєв, Громов
Еспаньйол – Зоря – онлайн-трансляція
Детальну інформацію про суперника "Зорі" – читайте тут.
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