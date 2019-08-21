"Еспаньйол" перед грою проти "Зорі" підсилився футболістом "Севільї"

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Себастьяна Корш'я
Себастьяна Корш'я / twitter.com/rcdespanyol

"Еспаньйол" оголосив про оренду захисника "Севільї" Себастьяна Корш'я. Термін угоди розрахований до кінця сезону 2019/2020.

Минулий сезон Корш'я провів на правах оренди в лісабонській "Бенфіці", відігравши за "орлів" усього 8 матчів.

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Влітку футболіст повернувся з оренди в "Севілью". Тепер іспанський клуб вирішив віддати Себастьяна в оренду "Еспаньйолу". В угоді передбачена опція викупу.

28-річний француз також виступав за клуби "Ле Ман", "Сошо" та "Лілль".

У четвер, 22 серпня, в Барселоні "Еспаньйол" зіграє перший матч раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти луганської "Зорі". Наразі не відомо, чи зіграє Корш'я проти українців.

Початок матчу "Еспаньйол" – "Зоря" о 22:00. Результат поєдинку читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Футбол Ліга Європи Трансфери ФК Зоря
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