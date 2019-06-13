Фанат поставив на перемогу "Сент-Луїса" в Кубку Стенлі й виграв 100 тисяч доларів

Любитель хокею з Міссурі Скотт Беррі виграв 100 тисяч доларів, оскільки поставив на перемогу "Сент-Луїса" в Кубку Стенлі.

Скотт Беррі в січні поставив 400 доларів на перемогу "Сент-Луїса" в Кубку Стенлі. Тоді команда йшла на останньому місці в регулярному чемпіонаті, а коефіцієнт становив 250 до 1.

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Виграш Беррі виявився приголомшливим – 100 тисяч доларів.

Коли я зробив цю ставку, всі говорили: "Боже, це ж одна з найгірших команд в лізі. Ти правда це зробив?" Я відповідав: "Ніколи не знаєш, адже це хокей",

– цитує щасливого власника 100 тис. доларів USA Today.

"Сент-Луїс" переміг "Бостон" у вирішальному сьомому матчі фінальної серії НХЛ і вперше в історії став володарем Кубка Стенлі.

За "блюзменів" виступають двоє канадських українців, які зробили свій внесок у те, щоб команда стала чемпіоном.