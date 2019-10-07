Фанатам збірної України запропонували надіслати свої фото зі стадіону: їх покажуть перед матчем
Українська асоціація футболу запропонувала вболівальникам надіслати свої фото зі стадіону. Їх покажуть перед матчами "синьо-жовтих" проти Литви та Португалії.
Фото можна викласти як зі стадіону, так і просто у формі збірної. Але варто використати тег #МИЗБІРНА.
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Обрані фотографії покажуть на матчах збірної України проти Литви 11 жовтня в Харкові та 14 жовтня проти Португалії у Києві.
Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у групі B. Саме в матчах проти Литви та Португалії визначиться, чи Україна вийде на Євро-2020.
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