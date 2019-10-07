Фанатам збірної України запропонували надіслати свої фото зі стадіону: їх покажуть перед матчем

Українська асоціація футболу запропонувала вболівальникам надіслати свої фото зі стадіону. Їх покажуть перед матчами "синьо-жовтих" проти Литви та Португалії.

Фото можна викласти як зі стадіону, так і просто у формі збірної. Але варто використати тег #МИЗБІРНА.

Читайте також: Майже 3 тисячі квитків на матч Україна – Португалія були анульовані

Обрані фотографії покажуть на матчах збірної України проти Литви 11 жовтня в Харкові та 14 жовтня проти Португалії у Києві.

Нагадаємо, збірна України посідає перше місце у групі B. Саме в матчах проти Литви та Португалії визначиться, чи Україна вийде на Євро-2020.