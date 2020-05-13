Грецькі ультрас жорстоко помстилися супротивникам за знущання: відео 18+

У неділю, 10 травня, група фанатів грецького футбольного клубу "Панатінаїкоса" відзначилася дивним вчинком з вболівальниками іншого клубу.

Вони зустріли кількох фанів "Олімпіакоса" і загнали двох з них у воду. При цьому в них кидали камінням, змушуючи перепливати на інший берег, пише Sport.ua. Відео інциденту було опубліковане в Youtube.

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Вже у вівторок, 12 травня, відбулася відплата. Винуватці були спіймані і жорстоко покарані (18+, відео містить сцени насилля).

Дербі "Олімпіакос" – "Панатінаїкос": що відомо

У Греції матчі між двома афінськими командами називають не інакше, як "дербі вічних ворогів". Хоча формально, звичайно, "Олімпіакос" приписаний не до грецької столиці, а до Пірею – афінського порту, який довгий час був, та й зараз формально є окремим містом.

Всього команди зіграли між собою 169 матчів – 69 перемог у "Олімпіакоса", 44 рази успіх святкував "Панатінаїкос", ще 56 зустрічей завершилися внічию.

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