Фанати "Альбасете" влаштували масову акцію підтримки Романа Зозулі: відео
Вболівальники "Альбасете" символічно підтримали українського нападника команди Романа Зозулю.
Фани "Альбасете" висловили обурення нещодавнім мерзенним висловлюванням іспанського політика Пабло Іглесіаса і підтримали українця.
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Під час поєдинку Сегунди проти "Ельче" (1:1) на 10 хвилині гри фани почали аплодувати і кричати ім'я 29-річного футболіста.
Спорт 24 писав, що раніше на захист українця стали в його команді та Федерації футболу України.
Скандал навколо Романа Зозулі: що трапилось
1 лютого 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля переходить до "Райо Вальєкано" на правах оренди. Перехід до нового клубу супроводжувався масовими протестами фанатів. Вони звинувачували Романа у зв'язках з ультраправими організаціями в Україні. Як приклад наводилися його слова підтримки українській армії у війні на Донбасі.
Самі ж фанати "Райо" належать до ультралівих організацій, частина з них воювала на стороні окупантів на Донбасі. Тож вони використовували проросійські ярлики, називаючи Романа Зозулю "неонацистом". Згодом це "підхопили" й фанати інших іспанських клубів, які є прихильниками лівих поглядів.
Відтак перехід гравця у Райо" було зірвано. Зважаючи, що трансферне вікно вже було закрито, ФІФА, як виняток, дозволила йому перейти в будь-який інший клуб, який грає за системою "весна-осінь".
Влітку 2017 року Роман Зозуля перейшов до "Альбасете", за який виступає і досі. 29-річний футболіст в поточному сезоні зіграв 28 матчів за "Альбасете", відзначившись 8 голами й 2 результативними передачами. Його команда йде на третій сходинці в Сегунді та має шанс на підвищення у класі.
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