Фанати "Айнтрахта" влаштували божевілля на матчі з "Бенфікою": відео

Уболівальники німецького "Айнтрахта" ледь не вибігли на футбольне поле після закінчення чвертьфінального матчу Ліги Європи з лісабонською "Бенфікою".

"Айнтрахт" програв у першому матчі 4:2, але в повторній грі зумів відігратися 2:0 та пробився до півфіналу.

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Розпочалося все із прекрасного модульного шоу від усіх вболівальників на стадіоні.

А вже після фінального свистка декілька десятків роздягнених до пояса фанатів "Айнтрахта" навалилися на електронний рекламний щит за воротами і, незважаючи на протидію стюардів, упустили його на газон. Судячи з кадрів телетрансляції фанати вирішили на цьому зупинитися і не вибігли на поле.

Крім того, упродовж матчу на фанатському секторі "Айнтрахта" вболівальники вирвали кілька крісел і кинули їх в сторону поля. Ці крісла не використовуються на матчах команди в Бундеслізі, але є обов'язковими в єврокубках, оскільки УЄФА забороняє проводити ігри у своїх турнірах зі стоячими місцями.

Вболівальники "Айнтрахта" також відомі тим, що організовують масові виїзди на поєдинки своєї команди. Зокрема, понад 2 тисячі фанатів німецького клубу були на матчі 1/16 фіналу Ліги Європи в Харкові, коли їх команда зустрічалася з "Шахтарем".

Узимку УЄФА покарав "Айнтрахт" за поведінку вболівальників під час матчу Ліги Європи проти "Лаціо" в шостому турі групового етапу. Фанати палили фаєри, вибігали на поле і кидали сторонні предмети.

Франкфуртці були оштрафовані на 80 тисяч євро, а також умовно отримали заборону на реалізацію квитків для своїх уболівальників на найближчий гостьовий матч Ліги Європи. У разі, якщо протягом двох років заворушення повторяться, то "Анйтрахт" буде позбавлений права виїзної підтримки.

У півфіналі Ліги Європи "Айнтрахт" зіграє проти лондонського "Челсі". "Сині" на власному полі здолали чеську "Славію".

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