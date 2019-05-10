Фанати "Челсі" присвятили гігантський банер Азару на матчі з "Айнтрахтом": фото

69 Читать новость на русском
Еден Азар
Еден Азар / GETTY IMAGES

Фанати "Челсі" присвятили бельгійському футболісту Едену Азару, який є ключовим гравцем клубу, гігантський банер.

Уболівальники лондонського клубу розгорнули гігантський банер перед півфінальним матчем Ліги Європи проти німецького "Айнтрахта".

Дивіться також: Хет-трик Обамеянга вивів "Арсенал" у фінал Ліги Європи: відео


Фото: GETTY IMAGES

Сезон 2018/2019 може бути останнім для Едена у складі "Челсі". На футболіста претендує мадридський "Реал" і футболіст хоче перейти в іспанський клуб. За попередньою інформацією, трансфер "вершковим" обійдеться у 100 млн фунтів.

Азар виступає за "Челсі" з 2012 року. У Лондон він переїхав з французького клубу "Лілль". У цьому сезоні 28-річний бельгієць зіграв 49 матчів за "синіх" у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав 15 результативних передач. Його контракт з "Челсі" чинний до літа 2020 року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
США запідозрили Росію у маніпуляціях з валютою
сьогодні
951
Теги: Спорт Футбол
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Відома англійська команда судиться з пенсіонером, який стверджує, що створив клубну емблему
9 травня 20:00 Відома англійська команда судиться з пенсіонером, який стверджує, що створив клубну емблему
380
Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
7 травня 14:00 Від бальних танців до стронгмену: інтерв’ю з чемпіоном України Павлом Кордіякою
Станіслав Безушко 657
Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
9 травня 17:24 Лідер "Динамо" ходить на милицях і поїде за кордон проходити реабілітацію
584
"Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
9 травня 08:50 "Ліверпуль" та "Тоттенхем" – фіналісти Ліги чемпіонів
682
Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
8 травня 21:54 Усик прокоментував травму перед боєм з Такамом: відео
1156
Новини
Більше новин
Залиште відгук