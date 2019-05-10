Фанати "Челсі" присвятили гігантський банер Азару на матчі з "Айнтрахтом": фото

Фанати "Челсі" присвятили бельгійському футболісту Едену Азару, який є ключовим гравцем клубу, гігантський банер.

Уболівальники лондонського клубу розгорнули гігантський банер перед півфінальним матчем Ліги Європи проти німецького "Айнтрахта".

Дивіться також: Хет-трик Обамеянга вивів "Арсенал" у фінал Ліги Європи: відео



Фото: GETTY IMAGES

Сезон 2018/2019 може бути останнім для Едена у складі "Челсі". На футболіста претендує мадридський "Реал" і футболіст хоче перейти в іспанський клуб. За попередньою інформацією, трансфер "вершковим" обійдеться у 100 млн фунтів.

Азар виступає за "Челсі" з 2012 року. У Лондон він переїхав з французького клубу "Лілль". У цьому сезоні 28-річний бельгієць зіграв 49 матчів за "синіх" у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав 15 результативних передач. Його контракт з "Челсі" чинний до літа 2020 року.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram