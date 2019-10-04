Фанати "Динамо" проведуть акцію 14 жовтня до Дня захисника України

У понеділок, 14 жовтня, збірна України проведе матч кваліфікації Євро-2020 проти Португалії в Києві. Однак футбольні вболівальники будуть займатися не лише підтримкою збірної України, але й українських військових, які воюють на Донбасі.

Адже саме 14 жовтня в Україні відзначається День захисника. Вболівальники WBC Ультрас Динамо у цей день будуть збирати речі та харчі для бійців, які отримали поранення, боронячи нашу країну від російського агресора.

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"Цього дня заведено вшановувати воїнів, які боронять незалежність нашої Батьківщини. Багато героїв будуть зустрічати це свято на передовій. Ми ж хочемо привернути вашу увагу до бійців, які отримали поранення і сьогодні перебувають на лікуванні у військових шпиталях. Пам’ятайте, що допомога цим воїнам – це обов’язок кожного українця і найменше, чим ми можемо віддячити за їх жертовність", – йдеться в дописі фанатської спільноти.

Тож 14 жовтня у Києві з 17.00 до 22.00 на виході зі станції метро "Палац спорту" поруч з фонтаном буде розміщено намет жовтого кольору, де можна залишити речі.

Що приносити:

Футболки, шорти, спортивні костюми, спортивні куртки різних розмірів.

Шкарпетки, гумові капці, кросівки, черевики різних розмірів.

Шапки, кепки.

Шампунь, гель для душу, станки для бриття, піна до і після бриття. Зубна паста, щітки.

Вологі серветки у великих упаковках, паперові рушники у рулонах.

Одноразові пелюшки 60*60, 60*90.

Еластичні бинти різної довжини (від 2 до 8 метрів).

Наплічники, "бананки" та подібні сумки (для міста, щоб носити документи).

Дорожні сумки – для виписки та переведення зі шпиталю в шпиталь.

Харчі:

Чай, кава.

Печиво, цукерки, зефір, мармелад.

Соки.

Банани, яблука.

Організатори просять приносити лише нові речі.