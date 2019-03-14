Фанати "Динамо" виклали величезний прапор ВМС України на матчі проти "Челсі": фото

На матч проти "Челсі" на НСК "Олімпійський" фанати київського "Динамо" виклали величезний прапор Військово-морських сил України.

У такий спосіб уболівальники "Динамо" висловили підтримку полоненим українським морякам.

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Також у такий спосіб вони підтримали два дитячі будинки. Перед матчем "Динамо" – "Челсі" з 15:00 до 19:30 на Троїцькій площі (перед стадіоном, ближче до Театру оперети) стояв намет, де можна було залишити речі для двох дитячих будинків – у селі Копилів Київської області та у місті Чигирин Черкаської області.