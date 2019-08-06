Фанати під час святкування голу проломили дах трибуни для людей з інвалідністю, є постраждалі

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Фанати "Рейнджерс" на матчі
Фанати "Рейнджерс" на матчі / rangers.co.uk

Фанати шотландського "Рейнджерса" дуже жваво святкували переможний гол своєї команди у виїзному матчі проти "Кілмарнок". Що аж проломили дах трибуни для людей з інвалідністю.

Переможний гол було забито на 91-й хвилині. Під час його святкування фанати "Рейнджерс" почали стрибати по даху трибуни. І в один з моментів вони просто провалилися вниз.

Відео святкування фанатів

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Зазначається, що внаслідок інциденту як мінімум одна людина постраждала. Поліція затримала чотирьох вболівальників, які спричинили заворушення у цей момент.

Відеоогляд матчу Кілмарнок – Рейнджерс

 

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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