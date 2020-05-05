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Фанати погрожували батькам воротаря "Баварії": деталі конфлікту

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Александр Нюбелm
Александр Нюбелm / GETTY IMAGES

Фанати "Шальке" погрожували батькам голкіпера Александра Нюбеля. Конфлікт спровокував перехід Нюбеля з "Шальке" у "Баварію".

Вболівальники з Гельзенкірхена розчаровані, що після закінчення сезону-2019/20 Нюбель стане гравцем "Баварії", повідомляє Abendzeitung München.

До речі "Шахтар" підтвердив переговори з "Баварією" по трансферу легіонера

Фанати розшукали батьків Нюбеля, які живуть недалеко від Падерборна. Вони прийшли до них на роботу і виступили з погрозами.

Після цього родичі футболіста прийняли рішення абстрагуватися від неприємної ситуації і вирушили в круїз.

23-річний Нюбель перейде в "Баварію" на правах вільного агента. Александр домовився про свій трансфер в мюнхенський клуб упродовж сезону-2019/20.

Після того "Шальке" забрав у воротаря капітанську пов'язку і Александр втратив місце в основному складі.

Перехід Нюбеля у "Баварію" супроводжується ще одним скандалом. Німецькі ЗМІ повідомляють, що в контракті Александра прописано, що він гарантовано зіграє до десяти матчів у наступному сезоні.

Це буцімто розлютило нинішнього капітана "Баварії" Мануеля Ноєра, який вважає, що місце у воротах потрібно виборювати.

Також у "Баварії" виникли труднощі щодо продовження контракту з Ноєром.

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Автор: Михайло Гема
Теги: Шальке Баварія Новини Спорту Спорт Футбол
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