Фанати "Райо Вальєкано" напали на президента Клубу, перед тим вони ображали Зозулю

Близько 30 фанатів "Райо Вальєкано" напали на президента клубу після кубкового матчу. Ймовірно це ті самі особи, які ображали українського нападника Романа Зозулю під час матчу "Райо" проти "Альабсете"

Нагадаємо, матч чемпіонату Іспанії "Райо Вальєкано" – "Альбасете" був зупинений після першого тайму. Команди відмовилися виходити на другий там через образи, які лунали з трибун в адрес українця Романа Зозулі.

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Після матчу президент "Райо" Рауль Мартін Преса висловив слова підтримки Роману Зозулі. Однак після матчу кубка Іспанії проти "Тарасони" ("Райо" виграв лише в екстратаймі, забивши гол на 120+1 хвилині матчі), автомобіль, в якому перебував Преса, оточили вболівальники. Вони почали трощити машину, а в адрес президента клубу звучали погрози.

За даними Marca, сам Преса не постраждав. Однак після нападу він звернувся в поліцію.