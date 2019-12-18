Фанати "Райо Вальєкано" напали на президента Клубу, перед тим вони ображали Зозулю

135 Читать новость на русском
Рауль Мартін Преса / as.com

Близько 30 фанатів "Райо Вальєкано" напали на президента клубу після кубкового матчу. Ймовірно це ті самі особи, які ображали українського нападника Романа Зозулю під час матчу "Райо" проти "Альабсете"

Нагадаємо, матч чемпіонату Іспанії "Райо Вальєкано" – "Альбасете" був зупинений після першого тайму. Команди відмовилися виходити на другий там через образи, які лунали з трибун в адрес українця Романа Зозулі.

Більше про це: Скандал з Романом Зозулею: чому фанати називають його нацистом і до чого тут Росія

Після матчу президент "Райо" Рауль Мартін Преса висловив слова підтримки Роману Зозулі. Однак після матчу кубка Іспанії проти "Тарасони" ("Райо" виграв лише в екстратаймі, забивши гол на 120+1 хвилині матчі), автомобіль, в якому перебував Преса, оточили вболівальники. Вони почали трощити машину, а в адрес президента клубу звучали погрози.

За даними Marca, сам Преса не постраждав. Однак після нападу він звернувся в поліцію.

Санкції США проти "Північного потоку-2": чому від цього виграє Україна
сьогодні
4430
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Скандал з Романом Зозулею
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:34 Бундесліга: "Боруссія" втратила перемогу в матчі проти "РБ Лейпциг", забивши три голи – відео
Ігор Саджениця 158
17 грудня 19:57 Еліна Світоліна потрапила у фінал номінації "Удар року" від WTA: відео
Юрій Семенюк 627
17 грудня 14:22 Серія А випустила антирасистські плакати із зображеннями мавп
Юрій Семенюк 344
17 грудня 12:25 18 грудня закінчується подача заявок на квитки Євро-2020: де купити та яка ціна
Михайло Гема 6972
17 грудня 07:40 Як Світоліна працює на максимум в тренажерному залі перед стартом сезону – відео
Юрій Семенюк 848
Новини
Більше новин
Залиште відгук