Фанати спотворили статую Ібрагімовича й назвали його "Іудою" через шведський клуб: фото

Відомий футболіст Златан Ібрагімович став співвласником шведського футбольного клубу "Хаммарбю" зі Стокгольма. Про це Златан днями оголосив у своєму інстаграмі. Цю новину досить різко сприйняли фанати шведського "Мальме", вихованцем якого є Златан.

Ультрас "Мальме" вирушили до статуї Ібрагімовича, яка була встановлена в місті у жовтні цього року і спотворили її різними засобами. Пам'ятник був повністю розмальований фарбою і на голову статуї одягли пакет й ободок унітазу.

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Також вболівальники добралися до будинку Ібрагімовича в Мальме. Вони зіпсували фарбою двері, написавши "Юда", залишили записку з написом "Спочивай з миром" і розкидали законсервовану рибу.

Фанати спотворили статую Ібрагімовича / фото: thesun.co.uk

Златан є вихованцем "Мальме". Ставши співвласником принципового суперника "Хаммарбю", він нібито зневажливо поставився до своєї рідної команди.

Златан забув про те, що він означає для Мальме. Він думає, що ми будемо раді за нього. Ні. Його статуя тепер не має значення, адже він хоче, щоб інший клуб був кращим, ніж клуб, який зробив його,

– наводить слова директора Malmo Supporters Club видання The Sun.

Нещодавно стало відомо, що Ібрагімович покинув клуб "Лос-Анджелес Гелаксі". Поки швед шукає новий клуб він оголосив, що став співвласником "Хаммарбю".