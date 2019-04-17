Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео

154 Читать новость на русском
"Аякс" гаряче відсвяткував перемогу в Лізі чемпіонів
"Аякс" гаряче відсвяткував перемогу в Лізі чемпіонів / twitter.com/afcajax

Амстердамський "Аякс" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів вперше з сезону 1996/97, коли у фіналі програв італійському "Ювентусу".

16-го квітня "Божі сини" помстилися туринському клубу й вибили "Ювентус" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Аякс" відігрався упродовж матчу та здобув перемогу.

Читайте також: Музика прикрашає футбол, спробуйте довести протилежне вболівальникам "Аякса"

Вирішальний гол у матчі забив капітан нідерландців Маттейс де Лігт. Він потужно пробив головою після кутового.

Гравці "Аякса" після матчу не приховували емоцій. Футболісти несамовитого раділи – танцювали й співали.

Не мала меж радість і фанатів амстердамського клубу, які гучно святкували у столиці Нідерландів. Тиждень тому Амстердам пережив масові безлади через вболівальників "Ювентуса". Та цього разу шумно в Амстердамі було через вболівальників рідного клубу.

"Аякс" шість разів грав у фіналі найпрестижнішого європейського турніру. В активі амстердамців чотири перемоги та дві поразки. У півфіналі Ліги чемпіонів нідерландці зіграють з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем". У першому матчі лондонці перемогли 1:0.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

 

blog_ava
Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
сьогодні
26353
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту Ліга чемпіонів
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Інгулець – Зоря: онлайн-трансляція матчу Кубка України
сьогодні 15:45 Інгулець – Зоря: онлайн-трансляція матчу Кубка України
115
Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео
сьогодні 15:10 Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео
154
"Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
сьогодні 08:20 "Барселона" декласувала "Манчестер Юнайтед": відео
895
Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
16 квітня 18:27 Як замість кондитера стати чотириразовим переможцем Паралімпіади: історія Романа Павлика
Станіслав Безушко 222
Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
16 квітня 12:51 Гравець збірної Бразилії здійснив жахливий фол у чемпіонаті Китаю: відео
2522
Новини
Більше новин
Залиште відгук