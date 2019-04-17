Фанати та гравці "Аякса" гаряче відсвяткували перемогу в Лізі чемпіонів: відео

Амстердамський "Аякс" вийшов у півфінал Ліги чемпіонів вперше з сезону 1996/97, коли у фіналі програв італійському "Ювентусу".

16-го квітня "Божі сини" помстилися туринському клубу й вибили "Ювентус" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. "Аякс" відігрався упродовж матчу та здобув перемогу.

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Вирішальний гол у матчі забив капітан нідерландців Маттейс де Лігт. Він потужно пробив головою після кутового.

Гравці "Аякса" після матчу не приховували емоцій. Футболісти несамовитого раділи – танцювали й співали.

Ajax's dressing room after their victory over Juventus.



What a young side they've got at the moment!pic.twitter.com/I9a0AxSKC8 — BT Sport (@btsport) 17 апреля 2019 г.

Не мала меж радість і фанатів амстердамського клубу, які гучно святкували у столиці Нідерландів. Тиждень тому Амстердам пережив масові безлади через вболівальників "Ювентуса". Та цього разу шумно в Амстердамі було через вболівальників рідного клубу.

"Аякс" шість разів грав у фіналі найпрестижнішого європейського турніру. В активі амстердамців чотири перемоги та дві поразки. У півфіналі Ліги чемпіонів нідерландці зіграють з переможцем пари "Манчестер Сіті" – "Тоттенхем". У першому матчі лондонці перемогли 1:0.

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