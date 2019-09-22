Фанати українського клубу змусили гравців зняти футболки після чергової невдачі: відео

Вінницька "Нива" в матчі 11-го туру групи А Другої ліги зіграла внічию з "Буковиною" (2:2).

Такий результат не сподобався фанатом команди, повідомляє сторінка Troublemаkers & Ultras Action в Facebook.

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Після поєдинку ультрас "Ниви" змусили футболістів зняти футболки. Деякі гравці чинили опір, через що почалися заворушення. Футболістам навіть довелося звертатися по допомогу до поліції.

"Нива" після дев'яти зіграних турів замикає турнірну таблицю групи А, відставання від "Чайки", яка йде на передостанньому місці, становить 1 очко.

У наступному турі 25 вересня вінницька Нива вдома зіграє проти Ужгорода.

Фанати "Ниви" змусили футболістів зняти футболки: дивіться відео (18+)