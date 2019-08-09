Фанатів "Спартака" заставили прибрати зображення Путіна на матчі Ліги Європи: відео

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Фанати "Спартака" на матчі проти "Туна"
Фанати "Спартака" на матчі проти "Туна" / ФК "Спартак"

Фанати московського "Спартака" були змушені прибрати з трибун картонну копію президента РФ Володимира Путіна. Це сталося на матч Ліги Європи проти швейцарського "Туна" на виїзді.

Один з вболівальників мав картонну копію Путіна, а на обличчі його маску. Однак місцеві правоохоронці попросили його винести ці зображення. Що він і зробив.

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Сам матч закінчився перемогою "Спартака" 2:3.

 

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Теги: Спорт Футбол Володимир Путін Ліга Європи
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