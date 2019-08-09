Фанатів "Спартака" заставили прибрати зображення Путіна на матчі Ліги Європи: відео
Фанати московського "Спартака" були змушені прибрати з трибун картонну копію президента РФ Володимира Путіна. Це сталося на матч Ліги Європи проти швейцарського "Туна" на виїзді.
Один з вболівальників мав картонну копію Путіна, а на обличчі його маску. Однак місцеві правоохоронці попросили його винести ці зображення. Що він і зробив.
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Сам матч закінчився перемогою "Спартака" 2:3.
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