ФБУ дискваліфікувала тренера і менеджера Вихриста через перехід боксера в професіонали

Федерація боксу України на своєму офіційному сайті оприлюднила свою позицію щодо несподіваного переходу в професіонали суперважковаговика Віктора Вихриста, який повинен був брати участь в ліцензійних турнірах на Олімпійські ігри-2020.

Спорт24 писав, що Вихрист оголосив про перехід у професіонали 29 січня і вже на наступний день отримав дебютного суперника. На професійному ринзі Віктор виступатиме не під своїм прізвищем, а як Віктор Фауст.

До слова: Вихрист дебютує в професіоналах: дата бою та суперник

Заява подається без змін і редакцій.

"Рішення щодо відмови Віктора Вихриста припинити виступи у складі Національної збірної України повідомив 27 січня особистий тренер боксера - Олександр Ляховий у спілкуванні з головним тренером збірної. Тобто за день до підписання Віктором Вихристом професійного контракту. До цього моменту Федерація боксу України не отримувала жодних повідомлень стосовно можливого бажання Вихриста перейти у професійний бокс та припинити виступи у складі збірної України.

Всеукраїнська громадська організація Федерація боксу України в цілому обурена з приводу даної події. На наше глибоке переконання подібні дії спортсменів є непрофесійними, не спортивними та неетичними по відношенню до держави, федерації, колег по збірній, тренерського складу та українського боксу загалом. Тобто всіх задіяних учасників підготовки членів збірних команд України, які протягом багатьох років вкладали час, ресурси та фінанси у виховання та підготовку спортсмена. Мова йде про фінансування навчально-тренувальних зборів, поїздки на міжнародні турніри, екіпірування і т.д.

Ми також переконані в тому, що даний інцидент може вкрай негативно вплинути на перспективи представників Національної збірної України у ваговій категорії +91 кг взяти участь у найближчій Олімпіаді. Це означає, що в разі форсмажорних обставин або травми чемпіона України 2019 одесита Цотне Рогава, наша команда фактично не матиме гідної та рівноцінної заміни.

Нагадаємо, що за лічені тижні Національна збірна України з боксу проведе свій перший кваліфікаційний старт у відборі на Олімпіаду. З по 13 по 23 березня у Лондоні наша команда прийматиме участь у Європейському ліцензійному турнірі. В березі запланований наступний кваліфікаційний старт – Світовий ліцензійний турнір.

Враховуючи даний інцидент та можливі його наслідки, Федерація боксу України ініціюватиме проведення невідкладних сумісних засідань з керівництвом Міністерства культури, молоді та спорту, щодо розроблення ефективних механізмів унеможливлення подібних інцидентів.

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За вже оприлюдненою інформацією, єдиною причиною для рішення Віктора Вихриста припинити виступи у складі збірної України – стало підписання професійного контракту з однією з промоутерських організацій.

Як відомо, нажаль, між професійним та олімпійським боксом існує ряд непорозумінь та відсутня єдина концепція розвитку боксу. Це, нажаль, і призводить до подібних ситуацій, які виключно з негативної сторони впливають на розвиток боксу в Україні. В такий спосіб з Національної збірної України виривають кращих спортсменів, на яких вся країна покладає великі сподівання та на підготовку яких витрачаються значні бюджетні кошти та кошти самої ФБУ.

Федерація боксу України та Міністерство культури, молоді та спорту завжди було і буде на стороні спортсменів та їх тренерів. Ми регулярно проводимо комплекс сумісних дій аби покращувати інфраструктуру для тренувань, підготовки, фінансове забезпечення і т.д. Одне з наших ключових завдань – створення належних умов, в яких українських бокс розвиватиметься та переходитиме на новий якісний рівень, а також підніматиме авторитет нашої держави у світі. Проте, ми також маємо захищати інтереси держави перед діями певних професійних комерційних структур, які діють не в інтересах українського спорту та завдають суттєвих втрат напередодні вирішальних для України спортивних подій.

Враховуючи вищевикладене Виконавчий комітет Федерації боксу України вирішив ініціювати перед КДК ФБУ наступне:

Дискваліфікувати особистого тренера Віктора Вихриста Олександра Ляхового від участі, як тренера та секунданта боксерів, на чемпіонатах та Кубках України з боксу в усіх без виключення вікових групах терміном на 3 роки; Висловити недовіру менеджеру Віктора Вихриста Андрію Котельнику, та заборонити йому приймати участь в усіх без виключення офіційних заходах ФБУ, включаючи чемпіонати та Кубки України з боксу в усіх вікових групах, в якості тренера чи офіційного представника Федерації боксу міста Львова тощо, терміном на 3 роки; Висловити недовіру керівництву Федерації боксу міста Львова, президентом якої нещодавно було обрано Андрія Котельника, в зв’язку з допущенням ситуації, яка призвела до втрати нашою державою провідного боксера напередодні надзвичайно важливих ліцензійних стартів."

Нагадаємо, Віктор Вихрист протягом багатьох років входив до складу Національної збірної України з боксу серед чоловіків. Є багаторазовим чемпіоном України. Виступав у складі професіонального боксерського клубу "Українські отамани". Переможець та призер міжнародних турнірів найвищої категорії. Перший вагомий титул виборов у 2017 році здобувши золото на Чемпіонаті Європи з боксу серед чоловіків, який проходив у Харкові. В 2019 році підтвердив статус найсильнішого боксера Європи ставши чемпіоном Європейських ігор у Мінську у складі збірної України.