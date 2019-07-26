Федерація боксу Росії готує позов до організаторів бою, де загинув Максим Дадашев

Генеральний секретар Федерації боксу Росії Умар Кремльов заявив, що федерація підготувала позов до організаторів поєдинку Максим Дадашев – Субріель Матіас.

Спорт 24 писав, що бій зупинили після 11-го раунду на вимогу тренерів Дадашева. Боксер перестав реагувати на слова тренера. Дадашев намагався покинути ринг за допомогою декількох членів команди. Потім боксера почало рвати й парамедики на ношах доставили його у "швидку". Через три дні після бою, у вівторок, 23 липня, Дадашев помер у лікарні.

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Ми відправили лист в Атлетичну комісію штату Меріленд з претензією, і щоб вони дали інформацію про готовність до бою. І потім ми будемо готувати судовий позов до організаторів бою. Будемо розбиратися,

– сказав Кремльов.

Також Кремльов перерахував перелік відправлених організаторам претензій: "1. Чи не перевірена справжність медичних документів; 2. Не надано першу медичну допомогу в рингу (не було льоду та іншого); 3. Не було спеціальних медичних нош близько рингу. Внаслідок чого Дадашев від рингу до виходу йшов сам, що неприпустимо за правилами міжнародних боксерських організацій", – додав він.

Що відомо про смерть Максима Дадашева

Російський боксер Максим Дадашев помер в США в результаті травм, отриманих під час бою, що відбувся у ніч на 20 липня. В 11-у раунді бою з пуерториканцем Сабріелем Матіасом росіянин пропустив потужний удар зліва, але з труднощами встояв на ногах.

Матіас пішов добивати суперника, але нокаутувати не зумів, адже кут росіянина зупинив поєдинок. Після завершення зустрічі боксерові стало погано, і його екстрено госпіталізували.

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Медики зуміли усунути крововилив і зняти набряк. Дадашев був введений у медикаментозну кому. У ході операції у Максима була видалена частина черепа. 23 липня Максим Дадашев помер. За повідомленням ТАСС, у боксера не витримало серце.

Максим Дадашев – 28-річний російський боксер. На професійному ринзі провів 14 поєдинків. 13 поєдинків Дадашев виграв (11 нокаутом). 14-й поєдинок був проти Матіаса, який він програв.

У любительській кар'єрі він ставав срібним (2013) і дворазовим бронзовим призером (2010, 2012) чемпіонатів Росії. Дадашев був учасником Європейських ігор 2015 року. Майстер спорту Росії міжнародного класу.