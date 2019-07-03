Федерація розгляне відставку Башенка через скандал з велогонщицею Ганною Соловей

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Ганна Соловей
Ганна Соловей / Львівська обласна федерація велоспорту

Федерації велоспорту України розгляне відставку Олександра Башенка. Між президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком та велогонщицею Ганною Соловей виник конфлікт.

Олександр Башенко очолює Федерацію велоспорту України з 2015 року. До цього він був на посаді віце-президента організації – поки не посів місце її очільника замість Бориса Іванова.

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Після феєричного виступу українки Соловей на II Європейських іграх між нею і Башенком стався конфлікт. Зокрема, конфлікт розгорівся у соцмережах.

Віце-президент Федерації велоспорту України Андрій Гривко прокоментував скандал у Facebook. За його словами, у Федерацію надійшло дуже багато скарг від велоспільноти та інших громадян України.

Федерація зобов'язана розглянути ці скарги, тому найближчим часом буде скликано президію ФВУ. На ньому буде розглянуто питання про доцільність перебування Олександра Башенка на посаді керівника Федерації. Далі це питання буде висунуте на Всеукраїнську конференцію,
– сказав Гривко.

У Facebook-суперечці Олександр Башенко пообіцяв виключити Ганну Соловей зі збірної України. Водночас міністр молоді та спорту Ігор Жданов стверджує, що Башенко не може виключити Соловей зі збірної України.

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт
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