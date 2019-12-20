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Федерації олімпійських видів спорту звернулися за допомогою до Зеленського

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Олімпійські ігри в Токіо

Національні федерації з олімпійських видів спорту звернулися до президента Володимира Зеленського і голови Верховної Ради Дмитра Разумкова з відкритим листом.

Президенти кількох національних спортивних федерацій України звернулися до президента Володимиру Зеленському та голови Верховної Ради Дмитра Разумкова в зв'язку з інформацією про припинення виділення коштів для фінансування діяльності федерацій.

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Саме зараз підготовка до Олімпійських ігор-2020 увійшла в завершальну стадію, у всіх видах спорту в розпалі боротьба за олімпійські ліцензії, а також за путівки на інші головні міжнародні змагання – чемпіонати світу та Європи. І від того, чи виділять заплановане державне фінансування, залежить якість підготовки і, відповідно, результат виступу українських спортсменів, в тому числі на головному старті чотириріччя. У цій ситуації все це перебуває під загрозою зриву.

Уже зараз в федераціях виникла заборгованість за послуги, надані протягом 2019-го року. Тому спортсменам доводиться скасовувати тренувальні збори, щоб уникнути зростання боргів,
– сказано в заяві.

Національні федерації просять керівництво країни виконати в повному обсязі зобов'язання з фінансування, згідно з договорами, які уклали між федераціями і профільним міністерством.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Олімпіада-2020 Новини Спорту
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