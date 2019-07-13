Федерер і Надаль відіграли божевільний 40-й матч: найкращі моменти (відео)
Титуловані тенісисти Роджер Федерер і Рафаель Надаль повели 40-й очний матч. Зіркові спортсмени зустрілися у півфіналі Вімблдону.
Федерер у важкому протистоянні зумів дотиснути Надаля за підсумком чотирьох сетів.
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Це була четверта зустріч Федерера і Надаля на кортах Вімблдону. Роджер виграв три матчі, при одній поразці.
У першому сеті тенісисти надзвичайно впевнено грали на своїх подачах, тому справа дійшла до тай-брейку. Тут сильнішим був саме Роджер.
На старті другої партії Надалю вдався брейк, внаслідок чого Федерер почав багато помилятися. Надаль легко взяв партію 6:1.
Третій та четвертий сет швейцарець та іспанець провели рівно, однак "король" Вімблдону все ж здобув перемогу.
Федерер вийшов у свій 12-й фінал на Вімблдоні (8 перемог). Його суперником буде Новак Джокович. Під час матчу проти Надаля Роджеру вдалося перевершити рекорд Горана Іванішовича. Хорват на Вімблдоні за всю кар'єру подав 1397 ейсів і Федерер побив цей рекорд.