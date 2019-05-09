Легендарний Федерер став другим тенісистом у 21 столітті, який виграв 1200 матчів

Третя ракетка світового рейтингу швейцарець Роджер Федерер подолав позначку в 1200 перемог в своїй професійній кар'єрі, обігравши француза Гаеля Монфіса з рахунком 6:0, 4:6, 7:6.

Лідирує в цьому списку американець Джиммі Коннорс, який за свою кар'єру виграв 1274 матчі. Такі дані наводить ATP.

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Крім Федерера з гравців, які наразі виступають, найкращий результат у іспанця Рафаеля Надаля. Однак друга ракетка планети значно поступається Федереру. На його рахунку 963 виграних поєдинку.

Топ-5 тенісистів за кількістю перемог у 21 столітті:

Джиммі Коннорс – 1274 перемоги

Роджер Федерер – 1200 перемог

Іван Лендл – 1068 перемог

Гільєрмо Вілас – 949 перемог

Рафаель Надаль – 936 перемог

Своєю перемогою Роджер Федерер поліпшив ще два статистичних показника. Швейцарець вигравав всі матчі, в яких брав сет з рахунком 6:0. Тепер статистика таких зустрічей – 87:0. Це також 30-й переможний матч Федерера, коли з рахунком 6:0 він вигравав саме перший сет.

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